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    Авто врезалось в остановку в Алматы: врачи оценили состояние пострадавших

    28 Августа 2023, 16:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на остановку в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении общественного здравоохранения города сообщили, что 8 августа в 12 часов дня на пересечении улицы Абылай хана и проспекта Райымбека произошел наезд на остановку автомобилем. В ДТП пострадали семь человек.

    «Пятеро пострадавших доставлены с различными травмами в городскую больницу скорой неотложной помощи. После осмотра трое были направлены на амбулаторное лечение. У одного пациента закрытый перелом шейки левой бедренной кости без смещения. Закрытый перелом левой лодыжки без смещения. У второго пациента - сотрясение головного мозга. Закрытый оскольчатый импрессионный перелом мыщелка большеберцовой кости левой голени со смещением. Госпитализированы в отделение травматологии», - прокомментировали в пресс-службе УОЗ.

    Двое подростков доставлены в Центр детской неотложной помощи Алматы. По результатам всех проведенных обследований, обоих детей госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

    «У 15-летнего ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей. У второго 16-летнего ребенка выявлены: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом средней трети правой большеберцовой кости без смещения», - отметили в управлении.

    Ранее сообщалось, что в Алматы водитель «Mercedes» не справился с управлением и допустил наезд на остановочный комплекс. Видео с места ДТП появилось в Сети.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия
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