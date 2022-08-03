Авто с поддельными номерами выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий, выявления правонарушений и водителей, нарушающих правила дорожного движения, сотрудниками отдела полиции Казыгуртского района Туркестанской области проводится профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе очередного рейда стражи порядка выявили автомашину с поддельными номерами. Так, на одной из автозаправок остановился автомобиль Газель. Госномера вызвали у полицейских подозрение, и они решили проверить. В результате выяснилось, что молодой человек ездил на своем автомобиле с использованием поддельного государственного регистрационного знака. В одитель сообщил, что нашел госномер. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства происшествия. Данный факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 386 УК РК «Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером». Проводится досудебное расследование.



