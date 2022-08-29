Авто с поддельными номерами выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Камеры видеонаблюдения помогли в Атырау выявить автомобили с поддельными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Машины с поддельными номерными знаками обнаружили сотрудники Центра оперативного управления полиции города Атырау. Во время дежурства они установили на центральном мосту автомобиль Toyota с поддельными государственными знаками. Контролируя движение автомобиля, они направили к нему наряд патрульной полиции. С таким же нарушением был установлен автомобиль Lada Granta. Составлены административные протоколы в соответствии с частью 4 статьи 590 КоАП РК ( Управление транспортным средством с заведомо ложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками)», - сообщили в пресс- службе департамента полиции региона.

Оба автомобиля припаркованы на специальной стоянке.

Кадр из видео

