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    Авто с поддельными номерами выявили в Атырау

    29 Августа 2022 14:39

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Камеры видеонаблюдения помогли в Атырау выявить автомобили с поддельными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Машины с поддельными номерными знаками обнаружили сотрудники Центра оперативного управления полиции города Атырау. Во время дежурства они установили на центральном мосту автомобиль Toyota с поддельными государственными знаками. Контролируя движение автомобиля, они направили к нему наряд патрульной полиции. С таким же нарушением был установлен автомобиль Lada Granta. Составлены административные протоколы в соответствии с частью 4 статьи 590 КоАП РК ( Управление транспортным средством с заведомо ложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками)», - сообщили в пресс- службе департамента полиции региона.

    Оба автомобиля припаркованы на специальной стоянке.

    Кадр из видео

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью
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