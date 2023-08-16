Авто изымают у неплательщиков налога на транспорт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент государственных доходов по городу Астана совместно с управлением полиции города Астаны и региональной палатой частных судебных исполнителей проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» по взысканию налоговой задолженности за автотранспортные средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДГД.



«На сегодняшний день общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 2,1 млрд тенге. Вместе в процессе проведения рейдовых мероприятий взыскано 97 млн тенге. В ходе проведения мероприятий за неуплату налога более 20 внедорожников марки Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Tundra и другие с объемом двигателя свыше 4 000 куб. см. водворены на штрафстоянку», - сообщили в ДГД.

В дальнейшем мероприятие будет продолжаться регулярно до конца года.

При этом задолженность можно проверить с помощью сайта kgd.gov.kz и мобильных приложений «e-Salyq Azamat» и банков второго уровня.

ДГД по городу Астане призывает автовладельцев, у которых задолженность по налогам превышает 1 месячный расчетный показатель (МРП), к полному погашению налоговой задолженности во избежание неудобств по оплате услуг частных судебных исполнителей.