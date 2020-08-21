Авто из Армении: условия регистрации напомнили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Условия регистрации транспортных средств, ввезенных из Армении, напомнили автовладельцам в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы зарегистрировать автомобиль, необходимо уплатить регистрационный сбор - это меньше 12 тысяч тенге, и пошлину за техпаспорт и госномер – это меньше 12 тысяч тенге. Представить документы, удостоверяющие личность, и на автомобиль с нотариально заверенным переводом, сдать на бессрочное хранение выданные на автомобиль в Армении техпаспорт и госномер», - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов в ходе пресс-конференции на площадке СЦК.

Регистрация проводится в центрах обслуживания населения.

«Для удобства граждан работа ЦОНов организована без предварительного бронирования и в выходные дни. Там же, в архивах ЦОНов осуществляется хранение техпаспортов и госномеров, присвоенных в Армении. Хранение осуществляется бессрочно, данные документы и госномера могут быть получены гражданами при первом обращении, по их требованию», - проинформировал заместитель председателя Комитета.

«Сроки эксплуатации зарегистрированных в Казахстане транспортных средств никак не ограничиваются и определяются только по волеизъявлению собственников транспортных средств. Если гражданин захочет снять с учета свой автомобиль, он должен уплатить налог на транспорт за текущий период, сдать казахстанские номера и техпаспорт, получить обратно в спецЦОНе армянские техпаспорт и госномер», - добавил С. Тусупов.

По последним данным ведомства, в Казахстане зарегистрировано порядка 11 тысяч автомобилей из Армении.

Напомним, казахстанцам необходимо оформить автомобиль с армянскими номерами до 1 сентября.