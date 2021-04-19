Авто из Армении не будут облагаться налогом дважды - Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Привезенные из Армении автомобили не будут облагаться налогом дважды, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

«Министерства финансов Казахстана и Армении в соответствии с положениями Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 06.11.2006 г. пришли к взаимной договоренности по взиманию налога на транспортные средства в целях избежания двойного налогообложения. В связи с тем, что автомобили, ввезенные нашими гражданами на территорию Республики Казахстан, по сегодняшний день не сняты с регистрационного учета в уполномоченных органах Республики Армения, следовательно, оба государства могут претендовать на налогообложение таких транспортных средств», - сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.

Так, в результате переговоров достигнута договоренность, что автомобили, ввезенные до 1 февраля 2020 года из Республики Армения, принадлежащие по праву собственности резидентам Республики Казахстан, в соответствии с положениями пункта 4 статьи 21 Конвенции с момента постановки на регистрационный учет в органах внутренних дел Республики Казахстан, подлежат налогообложению только в Республике Казахстан согласно национальному законодательству. Для этих целей, налоговыми органами двух государств будет производиться обмен сведениями по зарегистрированным транспортным средствам, с указанием даты регистрации в Республике Казахстан. В отношении таких транспортных средств не будет возникать двойного налогообложения.

Обязанность уплаты налога на транспорт, в соответствии с нормами Налогового кодекса Республики Казахстан, возникает с момента постановки транспортного средства на учет в государственных органах Республики Казахстан.

«К примеру, если транспортное средство поставлено на регистрационный учет 1 ноября 2020 года необходимо уплатить транспортный налог в бюджет за ноябрь и декабрь 2020 года, не позднее 1 апреля 2021 года. В противном случае осуществляется начисление пени за каждый просроченный день», - добавили в Минфине.