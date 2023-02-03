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    Австралия создаст единый реестр огнестрельного оружия

    3 Февраля 2023, 19:51

    КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ – В Австралии будет создан единый государственный реестр огнестрельного оружия для обеспечения безопасности в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC.

    На встрече национального кабинета с участием премьер-министра страны Энтони Альбанезе были обсуждены самые злободневные темы, которые беспокоят жителей Австралии на сегодня.

    В частности, участники встречи согласились, что к управлению огнестрельным оружием в стране необходим скоординированный на национальном уровне подход. Поводом для такого решения послужил инцидент с перестрелкой в штате Квинсленд в декабре 2022 года, в ходе которой были убиты двое полицейских, а еще двое получили ранения.

    В качестве необходимой меры было решено создать единый национальный реестр огнестрельного оружия.

    Генеральный директор национальной службы безопасности и разведки (ASIO) Марк Берджесс предоставит правительству отчет о росте правого экстремизма в Австралии, а также других проблемах на брифинге высокого уровня по национальной безопасности.

    «Совершенно очевидно, что нам необходимо улучшить сотрудничество между региональными властями, когда речь идет об огнестрельном оружии», - заявил премьер-министр Альбанезе.

    Он добавил, что работа по расследованию внутреннего терроризма и экстремизма «безусловно, ведется» и «значительна».

    В ходе встречи участники также обсудили реформу в области здравоохранения, хотя каких-то конкретных решений по этому вопросу принято пока не было. Отдельное внимание было уделено энергетической системе страны, a также проблемам доступного жилья.


    Фото: www.abc.net.au

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Австралия
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