Авиаучет сайгаков стартует в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 15 апреля 2023 года на территории Казахстана начнется авиаучет сайгаков для определения численности вида на территории страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Авиаучет проведут сотрудники РГКП «ПО «Охотзоопром» совместно с областными территориальными инспекциями Комитета лесного хозяйства и животного мира и научными специалистами Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК). Учетная группа разделена на 2 команды - одна - в бетпакдалинской популяции, вторая - в уральской и устюртской популяциях», - сообщили в пресс-службе комитета.

По информации ведомства, в этом году авиаучет составит около 200 летных часов на вертолете.

По данным авиаучета прошлого года численность сайгаков в Казахстане составила 1,3 млн особей.



