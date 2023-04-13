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    Авиаучет сайгаков стартует в Казахстане

    13 Апреля 2023, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 15 апреля 2023 года на территории Казахстана начнется авиаучет сайгаков для определения численности вида на территории страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Авиаучет проведут сотрудники РГКП «ПО «Охотзоопром» совместно с областными территориальными инспекциями Комитета лесного хозяйства и животного мира и научными специалистами Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК). Учетная группа разделена на 2 команды - одна - в бетпакдалинской популяции, вторая - в уральской и устюртской популяциях», - сообщили в пресс-службе комитета.

    По информации ведомства, в этом году авиаучет составит около 200 летных часов на вертолете.

    По данным авиаучета прошлого года численность сайгаков в Казахстане составила 1,3 млн особей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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