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    Авиатехнику МЧС привлекут для тушения возгорания камыша в Атырауской области

    8 Июля 2023, 10:09

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 8 июля, для тушения очагов возгорания камыша в Атырауской области планируется привлечение авиатехники МЧС.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Также будет привлечен К700 с плугом для проведения опашки вокруг очага пожара.

    В тушении пожара участвуют более 70 сотрудников, 17 единиц техники.

    Как сообщалось ранее, вечером 6 июля поступило сообщение в ДЧС о возникновении пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря. Пожар начался в пригородном Кенузекском сельском округе.

    7 июля было обнаружено пять очагов горения с вертолета на побережье Каспия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область Происшествия МЧС Пожар
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