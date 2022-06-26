Авиасимулятор для ведения воздушных боев появился в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В военном институте сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова установили современный интерактивный симулятор ведения воздушных боев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь курсанты смогут оттачивать свои практические навыки на тренажере, который был приобретен на спонсорские средства.

Интерактивный симулятор ведения воздушных боев был передан школе юных летчиков имени Виктора Пацаева в Актобе. Однако в связи с отсутствием соответствующей инфраструктуры, позволяющей содержать тренажерные комплексы на территории школы принято решение установить и использовать авиасимулятор на базе военного института с последующей возможностью совместного использования тренажера как воспитанниками школы, так и курсантами вуза. Работы по введению его в эксплуатацию провели специалисты военного института.

По мнению начальника института генерал-майора авиации Даурена Косанова, симулятор после незначительной доработки его программного обеспечения будет представлять из себя по сути комплексный тренажер летного состава. Его кабина вращается на 360 градусов в четырех направлениях, что позволит обучаемому ощутить реальность полета при выполнении фигур пилотажа.

«Это безусловно очень полезный тренажер как для юных воспитанников школы, так и для курсантов, которые уже практически выполняют полеты» – сказал он.

Тесная дружба летного института со школой юных летчиков началась со дня основания учебного заведения. За это время совместными усилиями проделана большая работа в области подготовки авиационных специалистов и военно-патриотическом воспитании молодежи города.

«Сегодня большинство выпускников школы юного летчика продолжают обучение в военном институте сил воздушной обороны, поэтому установка авиатренажера в стенах вуза выведет подготовку будущих абитуриентов на более профессиональный уровень», – сказал заместитель начальника института по воспитательной и идеологической работе подполковник Бекболат Жумабаев.