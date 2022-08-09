Авиарейсы по маршруту Ушарал – Талдыкорган запускают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 11 августа запускают авиарейсы по маршруту Ушарал – Талдыкорган, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

«По маршруту Ушарал - Талдыкорган авиакомпания «Жетысу» с 11 августа будет выполнять полеты с частотой 28 рейсов в летний сезон, 14 рейсов - в остальной период. Полеты будут выполняться на самолетах «L-410» (емкостью 19 кресел). Стоимость билета 8 000 тенге», - сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее сообщалось, что авиационная администрация Казахстана провела сертификационное обследование аэропорта Ушарал после реконструкции искусственной взлетно-посадочный полосы.

«На сегодняшний день основные виды работ, в том числе удлинение взлетно-посадочной полосы до 2700 метров и уширение рулежной дорожки завершены, акиматом Жетысуской области совместно с подрядной организацией принимаются меры по реализации оставшихся работ по проекту. По результатам проведенного обследования, аэропорту Ушарал выдан сертификат годности к эксплуатации», - отмечают в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе КГА, сегодня авиакомпании откроют продажи авиабилетов по субсидируемым направлениям.



