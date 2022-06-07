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    Авиарейсы между РК и КНР будут осуществляться два раза в неделю – МИД

    7 Июня 2022, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Между Казахстаном и Китаем восстанавливается регулярное авиасообщение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пандемия COVID-19 оказала свое негативное влияние на мировом уровне. В настоящее время мы побеждаем пандемию благодаря взаимному партнерству и поддержке. Ярким доказательством этому служит восстановление регулярного авиасообщения между Казахстаном и Китаем с 1 июня 2022 года», - сказал министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

    Глава внешнеполитического ведомства добавил, что рейсы выполняются компаниями «Air Astana» и «Cеhina Southern Airlines».

    «Решением сторон определено, что пока частота рейсов будет осуществляться два раза в неделю. Кроме того, наши государства осуществляют тесное взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Шанхайской организации сотрудничества и других региональных и международных организаций», - добавил Мухтар Тлеуберди.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Туризм Китай Сотрудничество Авиация
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