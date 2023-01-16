Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Авиаперелеты подорожали в Казахстане на 17% за год

    16 Января 2023, 14:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам декабря 2022 года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта увеличилась на 16,8% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

    В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской области: сразу плюс 67%. В тройку антилидеров также попали Абайская (плюс 57,3% за год) и Костанайская (плюс 43,2%) области.

    Из 20 регионов РК только в Улытауской и Алматинской областях наблюдался спад цен: на 20,8% и на 3,9% соответственно.

    За январь–декабрь 2022 года авиакомпании перевезли 11 млн пассажиров — на 16,5% больше, чем годом ранее. Наибольшие показатели были зафиксированы в Алматы: 7,4 млн человек, плюс 11% за год. Следом идут Шымкент (3 млн человек) и столица (562,5 тыс. человек).

    Пассажирооборот достиг 20,1 млрд пкм — на 35,7% больше, чем годом ранее.

    По итогам января–декабря прошлого года перевозки груза и багажа воздушным транспортом составили 24,5 тыс. тонн — на 27,9% меньше, чем годом ранее. Грузовые авиаперевозки зафиксированы только в трех регионах страны — Алматы (14,7 тыс. тонн), Шымкенте (6,3 тыс. тонн) и Астане (3,5 тыс. тонн).

    Грузооборот за январь–декабрь составил 54,4 млн ткм — на 33,3% меньше, чем в предыдущем году.
    Экономика Транспорт Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены и тарифы в Кыргызстане выросли на 14,7% за год
    Мясо и мясопродукты подорожали в РК на 17% за год
    Паспорт и водительские права подорожали в Казахстане
    Новый механизм стабилизации цен на продтовары в межсезонье презентовали в Минторговли
    Популярное
    1 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
    2 На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
    3 Крупный завод в СКО выставили на торги
    4 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
    5 На сколько обновился состав Сената
    Новости партнеров