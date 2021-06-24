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    Авиапарк МЧС пополнился вертолетами казахстанской сборки

    24 Июня 2021, 14:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Алматы на территории АО «Авиаремонтный завод №405» состоялась передача двух вертолетов Ми-8АМТ казахстанской сборки Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В данном мероприятии принял участие первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев. Он отметил, что в декабре 2020 года первые два вертолета Ми-8АМТ казахстанской сборки также были переданы в пользование МЧС Казахстана и успели себя зарекомендовать с благоприятной и продуктивной стороны.

    Вышеуказанные воздушные судна заступили на дежурства по месту дислоцирования в городах Нур-Султан, Алматы и были задействованы в поисково-спасательной операции в горах Туркестанской области, экстренной медицинской эвакуации, лесоавиационных работах и аэровизуальных облетах в паводкоопасный период на территории страны.

    Пополнение парка вертолетов МЧС реализовывается в рамках трехстороннего соглашения между АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и АО «Вертолеты России».

    Вертолеты сформированы с учетом выполняемых МЧС задач и адаптированы для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и природных катаклизмов, охраны лесов, пожаротушения, а также оказания услуг санитарной авиации населению страны.

    Техника оснащена современным оборудованием, предназначенным для выполнения широкого спектра авиационных услуг и работ, дополнительными топливными баками, которые увеличивают практическую дальность полета в 2 раза.

    Для выполнения полетов на воздушном судне модификации Ми-8АМТ, 18 человек летного и инженерно-технического состава МЧС (12 пилотов и 6 борт-механиков) прошли летную подготовку по программе переподготовки с пилотами-инструкторами авиационно-учебного центра «АК Баргузин» в г. Улан-Удэ, где непосредственно находится Улан-Удэнский авиационный завод.

    В завершении мероприятия первый вице-министр отметил, что в будущем будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы МЧС, которая повысит эффективность проведения спасательных операции во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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    Промышленность Транспорт МЧС
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