Авиакомпаниям могут разрешить вести собственные «черные списки» пассажиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итоги развития гражданской авиации в 2021 году и планы на предстоящий период рассмотрены на отраслевом совещании, в котором приняли участие представители Комитета гражданской авиации, АО «Авиационная администрация Казахстана», отечественных авиапредприятий, Комитета логистики и перевозок НПП «Атамекен» и Казахстанской ассоциации малой авиации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В ходе совещания, прошедшего под председательством вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева, председатель Комитета гражданской авиации проинформировал о росте отрасли, повышении уровня безопасности полетов, модернизации инфраструктуры воздушного транспорта и др.

Талгат Ластаев отметил, что одним из важнейших событий прошлого года стало успешное прохождение проверки отечественной авиационной отрасли аудиторами ИКАО. По ее итогам Казахстан повысил уровень безопасности полетов до 84%, что на 15% выше среднемирового показателя.

Кроме того, спикер рассказал о разработанных КГА поправках в профильное законодательство, содержащих актуальные для отрасли изменения. В частности, вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный «черный список» пассажиров. Вносить граждан в реестр лиц, чье передвижение воздушным транспортом ограничено, можно будет только за правонарушения, совершенные непосредственно на борту самолета, и лишь в случае доказанности их вины в суде.

Говоря о планах КГА Ластаев отметил, что ведомство нацелено на успешное прохождение аудита ИКАО в 2023-2024 годах. Также в целях открытия прямых рейсов в США будет продолжено сотрудничество между Авиационной администрацией Казахстана и американской Администрацией транспортной безопасности. Кроме того, КГА считает приоритетными вопросы восстановления международного авиасообщения допандемийного уровня и модернизации инфраструктурных объектов в рамках нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

Субъекты отрасли говорили о проблемах, в том числе о перебоях с поставками авиатоплива. По их словам, в связи с ремонтными работами на НПЗ отрасль ежегодно сталкивается с дефицитом авиакеросина.

Ситуацию прокомментировал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития. Он отметил, что на сегодня ситуация с обеспечением авиатопливом стабилизировалась, однако для системного решения проблемы МИИР РК подготовило предложения, которые прорабатываются совместно с Минэнерго.

Кроме того, Берик Камалиев решил провести ряд точечных совещаний по обсуждению путей решения этого и других вопросов.