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    Авиакомпания в Турции запустила рейсы с зонами без детей

    1 Сентября 2023, 03:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Турецкая авиакомпания «Corendon Airlines» на некоторых из своих рейсов создала зону «Только для взрослых». В этой зоне не регистрируют места для пассажиров с детьми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Tyla.com.

    Это вовсе не значит, что в самолет не будут пускать граждан с детьми, зона для таких пассажиров все-таки будет, но она будет располагаться в передней части самолета. Зоны с детьми и без детей будут разделены занавесками. Предполагается, что сквозь них другие пассажиры не услышат детский плач и прочий шум.

    Чтобы приобрести место в зоне без детей, пассажир должен быть не младше 16 лет. Стоит такое место около 85 фунтов стерлингов (около 50 тысяч тенге, прим. ред.).

    Услуга будет доступна на рейсах между Амстердамом и Карибским островом Кюрасао с ноября 2023 года.

    Ранее такую услугу вводили у себя на рейсах авиакомпании «Japan Airlines» и «Scoot», входящая в состав «Singapore Airlines».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туризм Турция Мировые новости Авиация Путешествия
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