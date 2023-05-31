Авиакомпания в Новой Зеландии будет взвешивать пассажиров

ВЕЛЛИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Air New Zealand будет взвешивать пассажиров, вылетающих международными рейсами из аэропорта Окленда до 2 июля 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

По словам авиакомпании, она будет собирать данные о весовой нагрузке и распределении веса в самолетах.

«Мы взвешиваем все, что находится на борту самолета, — от еды на борту до багажа в багажном отделении», — отмечает компания в официальном заявлении. «Для клиентов, членов экипажа и ручной клади мы используем средний вес, данные о котором мы получили в результате подобного опроса».

Все-таки вес – дело личное, и не все хотят его раскрывать. Чтобы защитить конфиденциальность людей, авиакомпания заявляет, что сделала данные анонимными.

Пассажиров попросят встать на цифровые весы при регистрации на рейс. Затем информация об их весе отправляется в опрос, но не отображается на экране агента.

Багаж также необходимо будет взвесить на идентичных весах.

«Мы знаем, что встать на весы может быть непросто. Мы хотим заверить наших клиентов, что вес пассажира не будет отображаться на дисплее. Никто не увидит ваш вес, даже мы», — говорится в заявлении компании.

Это не первый случай, когда Air New Zealand просит пассажиров встать на весы перед посадкой на рейс. Пассажиры внутренних рейсов приняли участие в подобном опросе в 2021 году, а вот опрос международных пассажиров был отложен из-за пандемии.



