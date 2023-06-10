Авиакомпания SCAT запускает пассажирские рейсы в Пакистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 8 июля авиакомпания SCAT планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Лахор с частотой 2 рейса в неделю (среда и суббота) на воздушных судах типа Вoeing 737, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГА.

В рамках поручения Главы государства по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Пакистана и при содействии Посла РК в Пакистане Е.С.Кистафина проработан вопрос открытия авиакомпанией SCAT регулярных пассажирских рейсов в Пакистан.

Так, с 8 июля авиакомпания SCAT планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Лахор с частотой 2 рейса в неделю (среда и суббота) на воздушных судах типа Вoeing 737.

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Пакистаном позволит ускорить развитие торгово- экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.