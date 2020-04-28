Авиакомпания ОАЭ раздает продовольственные коробки в честь Рамазана

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Etihad Airways запустила инициативу Etihad Ramadan Box, чтобы доставлять еду для ифтара - разговение, вечерний приём пищи во время месяца Рамазан (ауызашар – прим. ред.). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM News.

Авиакомпания установила партнерские отношения с компанией Zomato - платформой для поиска ресторанов доставки еды в ОАЭ, чтобы осуществлять доставку еды тем, кто находится в зоне риска заражения COVID-19, включая больницы, работающие предприятия, волонтерские организации и нуждающиеся семьи.

В понедельник авиакомпания сообщила, что лица, пострадавшие от пандемии COVID-19 или имеющие финансовые проблемы, могут запросить одну из коробок Etihad Ramadan через приложение Zomato.

Робин Камарк, коммерческий директор Etihad Aviation Group, сказал: «Рамазан - это традиционное время для встреч с друзьями и семьей, но, учитывая сложившуюся ситуацию из-за пандемии, в этом году сделать это почти невозможно. В эти трудные времена мы бы хотели, чтобы люди ощутили наше фирменное гостеприимство и заботу о медицинских работниках и тех, кто продолжает трудиться, несмотря на пандемию».

Помимо готовых блюд, доставленных Zomato, волонтеры, работники здравоохранения и ключевых организаций также получат коробку со свежими ингредиентами и простой рецепт приготовления блюд из них.

Карл Баз, региональный директор Zomato, сообщил: «Мы понимаем, что есть люди, которые сейчас нуждаются в поддержке, и партнерство с Etihad Airways - это еще один способ сделать все возможное, чтобы помочь им. Болен ли человек, потерял ли он работу или просто нуждается в помощи, коробки Etihad Ramadan являются жестом доброй воли в это непростое время. Мы гордимся тем, что в этом направлении мы работаем вместе с Etihad Airways».

Повара Etihad Inflight также предлагают кулинарные обучающие курсы, которые доступны в Etihad@Home на каналах социальных сетей авиакомпании.



