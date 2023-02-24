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    Авиакатастрофа в ЗКО: о состоянии выживших рассказали в МЧС

    24 Февраля 2023, 10:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов рассказал о состоянии двух человек, получивших травмы в результате крушения вертолета в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как нам сказали, состояние пострадавших средней степени тяжести. Отмечу, что было бы правильнее, если бы об их состоянии рассказали врачи, а не мы. Тем не менее скажу, когда мы звонили сегодня утром, нам сказали именно так», - сказал Руслан Иманкулов на брифинге в МЧС.

    Как сообщалось, в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса», в результате которой погибли 4 человека, 2 пострадали.

    По данному факту заведено уголовное дело.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Западно-Казахстанская область Происшествия МЧС Авиация
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