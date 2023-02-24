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    Авиакатастрофа в ЗКО: хронология событий

    24 Февраля 2023, 10:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов проинформировал о хронологии событий с жесткой посадкой вертолета в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «23 февраля в 15:48 в Центр управления кризисными ситуациями поступила информация о том, что в 54 км от г. Уральска, на открытой территории в районе п. Чапурино района Байтерек Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса» МЧС МИ-8. Вертолет совершал перелет по маршруту «Атырау-Уральск-Атырау», - сказал Руслан Иманкулов на брифинге в МЧС.

    В 10:40 вылетел из Атырау по заявке АО «КазТрансОйл», на борту находилось шесть человек – пять членов экипажа и один представитель АО «КазТрансОйл».

    Полет выполнялся по заявке АО «КазТрансОйл» по облету магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара».

    После сообщения о происшествии на место ЧП выехали заместитель начальника ДЧС ЗКО полковник гражданской защиты Рашид Блялов, который возглавил группу из 23 спасателей и восьми единиц техники), а также 15 врачей больницы скорой медицинской помощи.

    Представители правоохранительных органов также выехали на место происшествия. В ДЧС организован оперативный штаб и «Телефон горячей линии».

    В 19:07 по прибытию на месте происшествия силами ДЧС обнаружены четыре тела погибших: командира воздушного судна Довлетбая Канатова, второго пилота Владимира Афанасьева, борт-механика Сиязбека Андосова и инженера Жардема Доскалиева.

    Инженер «Казавиаспаса» Сергей Щеглов и линейный трубопроводчик АО «КазТрансОйл» Ергалиев С.С. с различными травмами каретой «скорой помощи» доставлены в городскую многопрофильную больницу Уральска.

    «Генеральный директор «Казавиаспаса» вылетел на место происшествия сразу же. Сегодня также на место происшествия вылетают представители завода-изготовителя», - добавил Р. Иманкулов.

    Фото: t.me/qr_tjm

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Западно-Казахстанская область Происшествия МЧС Авиация
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