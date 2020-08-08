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    Авиакатастрофа в Индии: 18 погибших, обнаружены «черные ящики»

    8 Августа 2020, 23:06

    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Следователи обнаружили бортовые самописцы самолета Air India Express, потерпевшего крушение в Индии в пятницу. Спасательная операция завершена, передает МИА«Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Самолет с 190 пассажирами на борту разбился при посадке в аэпорорту «Каликут» города Кожикоде в пятницу. По последним данным, погибли по меньшей мере 18 человек, в их числе оба пилота.

    Пострадали десятки людей, 156 из них получили серьезные травмы. Это самая крупная авиакатастрофа в Индии за последнее десятилетие.

    «Боинг 737», возвращавшийся из Дубая, съехал со скользкой из-за дождя посадочной полосы и разломился на две части.

    На этом самолете летели домой граждане Индии, надолго оставшиеся без возможности вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.

    Рейсом IX 1134 летели 184 пассажира, включая 10 младенцев, и экипаж из шести человек.

    Авария произошла около 19:40 по местному времени во время второй попытки приземления под сильным ливнем. Сейчас в Индии почти достиг пика сезон дождей, и в стране зафиксированы наводнения и оползни.

    Министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури написал в «Твиттере», что самолет «переехал за край взлетно-посадочной полосы в условиях дождя», а затем скатился со склона высотой в 10,6 м и разломился на две части.

    Министр добавил, что официальное расследование обстоятельств трагедии проведет индийское Бюро расследования авиакатастроф.

    По словам главы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Схири Прадхана, взлетно-посадочная полоса аэропорта «Каликут» находится на вершине холма и самолет, пробив ограждение, скатился с его склона.

    Ударившись о землю внизу склона, самолет разбился надвое, и передняя его половина была «сильно искорежена и повреждена».

    По словам Хардипа Сингха Пури, спасатели смогли помочь пассажирам выбраться, потому что самолет не загорелся. Некоторых людей пришлось доставать, разрезая обшивку.

    В день катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем «Твиттере» написал, что испытывает боль из-за крушения самолета в Кожикоде, выразил соболезнования родственникам жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Министр авиации Хардип Сингх Пури в субботу посетил место крушения. Он заявил об обнаружении бортового самописца полетных данных и речевого самописца из кабины экипажа, которые могут сыграть ключевую роль в расследовании произошедшего.

    Министр похвалил командира воздушного судна и сказал, что пока рано говорить о причинах аварии.

    «Мы должны быть благодарны, что жертв только такое количество», - добавил он.

    «Самолет упал на 10 метров вниз и спасатели смогли немедленно добраться до него, разрезать корпус и вытащить людей», - сказал министр.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования народу Индии в связи с произошедшей авиакатастрофой.

    Фото: ЕРА

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    Происшествия Индия
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