Авиационный парк ВВС Казахстана пополнился истребителями СУ-30СМ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Звено новых самолетов Су-30СМ прибыло в Карагандинскую авиационную базу имени героя Советского Союза Нуркена Абдирова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Многофункциональные истребители Cу-30СМ поступают в Военно-воздушные силы по соглашению с Российской Федерацией и программе перевооружения Вооруженных Сил Казахстана.

«Самолеты Cу-30СМ значительно увеличат возможности прикрытия войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, обнаружения и уничтожения воздушных и наземных целей. Благодаря им повысится боевой потенциал Вооруженных Сил», – отметил главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

Cу-30СМ – это двухместный многоцелевой всепогодный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Он совмещает в себе функции двух типов боевых машин, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил: Су-27 и Миг-31.

Поставки самолетов с Иркутского авиационного завода начались еще в 2015 году. На сегодняшний день многие авиационные базы уже оснащены ими.

Летный и инженерно-технический состав Карагандинской авиационной базы прошел полное переобучение в Талдыкоргане и на заводе-изготовителе. Они получили соответствующие допуски на пилотирование, эксплуатацию и обслуживание самолетов этого типа.

Напомним, в июне четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М поступили на авиационную базу Военно-воздушных сил Казахстана на западе страны в рамках проводимого перевооружения в Вооруженных Силах.