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    Авиационные власти Казахстана открыли Telegram-канал для взаимодействия с владельцами дронов

    14 Апреля 2023, 14:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с Авиационной администрацией Казахстана открыли Telegram-канал, посвященный вопросам использования беспилотных летательных аппаратов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Канал dronekazakhstan будет интересен всем владельцам БПЛА, поскольку в нем будут публиковаться полезные ссылки и разъяснения, а также информация об изменениях в нормативно-правовых актах, регулирующих эксплуатацию аппаратов. Кроме того, авиационные власти будут координировать пользователей дронов по запретным зонам и сообщать о введении временных ограничений полетов в тех или иных регионах страны в связи с планами по проведению крупномасштабных мероприятий.

    Примечательно, что пользователи БПЛА могут задавать интересующие их вопросы и рассчитывать на получение ответов от компетентных органов.

    «Друзья, мы создали данный канал, чтобы взаимодействовать с операторами БПЛА, как с физическими, так и с юридическими лицами. Просим активно принимать участие в обсуждении интересуемых тем. Можете писать все имеющиеся вопросы. Здесь принимают участие работники КГА МИИР РК и АО «Авиационная администрация Казахстана». Мы обязательно ответим и окажем содействие», - отметили инициаторы.

    Также пользователей попросили относиться с пониманием, если в ходе работы нового канала в первое время возникнут какие-либо недочеты.

    В Telegram -канале уже разместили ссылки на перечень запретных зон, актуальные правила постановки БПЛА на учет и НПА, регулирующие их эксплуатацию в воздушном пространстве РК. Кроме того, целевую аудиторию ознакомили с порядком представления планов полетов через Интернет и телефонную связь v3.0 используя сайт РГП «Казаэронавигация».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Интернет Авиация
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