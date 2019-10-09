Авиационная администрация Казахстана и UKCAAi заключили соглашение об оказании техсодействия

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В Лондоне заключен Договор между Международным агентством гражданской авиации (CAAi) и Авиационной администрацией Казахстана об оказании технического содействия по переходу на британскую модель регулирования гражданской авиации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО Авиационная администрация Казахстана».

Новая система регулирования будет поддерживать рост авиатранспортного сектора и послужит основой для того чтобы авиационная отрасль Казахстана стала мировым игроком.

В 2015 году Комитетом гражданской авиации получено поручение Елбасы, закрепленное в 68-шаге Плана нации «100 конкретных шагов», по ориентированию деятельности на модели Британского государственного агентства гражданской авиации (UK CAA) и агентства безопасности авиации Европейского Союза (EASA). Это кардинально новый подход в обеспечении безопасности полетов в стране в соответствии с лучшими мировыми практиками регулирования отрасли. Данный подход внедряется впервые в Республике Казахстан.

Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в течение последних 1,5 лет были разработаны и внесены соответствующие изменения в основной закон гражданской авиации и 61 подзаконный нормативный правовой акт. Таким образом, в сфере гражданской авиации создан отраслевой регулятор безопасности полетов АО «Авиационной администрации Казахстана» (ААК), который обеспечит осуществление контроля и надзора на высоком международном уровне, что создает основу для устойчивого развития гражданской авиации и повышения привлекательности авиатранзита через Казахстан.

В течение следующих 12 месяцев эксперты по регулированию Британского агентства гражданской авиации (UK CAA) будут содействовать ААК и анализировать законодательство в Казахстане и предлагать пути дальнейшего включения положений EASA / ЕС и их согласования с моделью Британского агентства гражданской авиации.

Второй рабочий процесс будет посвящен организационной структуре AAK и предоставит рекомендации в соответствии с моделью Британского агентства гражданской авиации (UK CAA). Международное агентство гражданской авиации (CAAi) также проведет анализ потребностей в обучении технического персонала AAK.

Выступая после подписания контракта, глава отдела международного развития CAAi Маттийс Смит сказал: «Мы рады сотрудничеству с нашими коллегами в Казахстане, и наша команда полностью привержена поддержке AAK. Впечатляет то, что Казахстан мыслит масштабно, и нам интересно играть важную роль в постоянном улучшении его сектора воздушного транспорта. Географически Казахстан расположен между двумя огромными авиационными рынками, поэтому существует большой потенциал для привлечения большего количества транзитных соединений, а также расширения его международной сети. Модернизация нормативно-правовой базы создаст прочную основу, необходимую для надзора, что позволит Казахстану получать больше социально-экономических выгод, которые приносит авиация».

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова, основными функциями данной организации будут технический контроль и надзор за авиакомпаниями и воздушными судами, обучение персонала согласно стандартам ИКАО.

«Теперь Казахстану техническую поддержку по внедрению европейских стандартов безопасности полетов будут оказывать ведущие европейские эксперты Британского агентства», - подчеркнул Бейбут Атамкулов.

Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс отметил «Данное соглашение позволит АО «Авиационная администрация Казахстана» повысить компетентность и квалификацию своих сотрудников, а также перенять лучший опыт от авиационных властей Великобритании. Создание ААК ускорит переход Казахстана на международную лучшую практику госрегулирования авиационной отрасли. Авиационной администрации будет обеспечивать контроль и надзор в столь серьезной области, как безопасность авиаперелетов. Подписание этого контракта с UK CAA будет поддерживать AAK для достижения своей цели в 80 процентов по уровню безопасности полетов, которой также позволит соответствовать требованиям ИКАО.»

Посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Казахстане Майкл Гиффорд и его коллеги из департамента международной торговли (DIT) в Нур-Султане оказывали постоянную поддержку в осуществлении проекта для обеих сторон.

Эдмунд Марлер, директор DIT Казахстан, отметил, что «Великобритания является источником самого передового опыта во многих сферах, и принятие Казахстаном британской модели гражданской авиации показывает, что правительственные структуры продолжают обращаться к Великобритании за экспертными знаниями и поддержкой экономических реформ. Британское правительство демонстрирует свою приверженность укреплению наших отношений с Казахстаном, и мы с гордостью являемся свидетелями запуска новой инициативы, которая будет способствовать росту казахстанского авиатранспортного сектора и обеспечит основу для того, чтобы Казахстанская авиационная индустрия стала мировым игроком».

Первый этап проекта начнется в октябре 2019 года. Ожидается, что за этим последует второй этап, предусматривающий разработку пятилетнего стратегического плана и плана обеспечения экономической устойчивости.