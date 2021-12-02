Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Авиабомба времен Второй мировой войны взорвалась в Мюнхене

    2 Декабря 2021, 10:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Взрыв прогремел возле железнодорожной станции в Мюнхене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Взрыв авиационной бомбы времен Второй мировой войны произошел на строительной площадке концерна Deutsche Bahn недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в Мюнхене.

    По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва.

    На место происшествия прибыли многочисленные пожарные машины, два вертолета, и десятки сотрудников аварийно-спасательных служб. Один из раненных, как сообщается, получил тяжелые травмы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Германия Мировые новости Взрыв
    Новости по теме
    Новости по теме
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге