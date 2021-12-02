Авиабомба времен Второй мировой войны взорвалась в Мюнхене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Взрыв прогремел возле железнодорожной станции в Мюнхене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Взрыв авиационной бомбы времен Второй мировой войны произошел на строительной площадке концерна Deutsche Bahn недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в Мюнхене.

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва.

На место происшествия прибыли многочисленные пожарные машины, два вертолета, и десятки сотрудников аварийно-спасательных служб. Один из раненных, как сообщается, получил тяжелые травмы.