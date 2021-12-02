+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Авиабомба времен Второй мировой войны взорвалась в Мюнхене

2 Декабря 2021 10:17
Поделиться:
Авиабомба времен Второй мировой войны взорвалась в Мюнхене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Взрыв прогремел возле железнодорожной станции в Мюнхене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Новости по теме
Землетрясение произошло в 800 км от Алматы
«Аварийный тормоз» против COVID-19 признали конституционным в Германии Передавали воду по цепочке: полицейские спасли двух человек из пожара в СКО Два человека погибли в коллекторах в Петропавловске

Взрыв авиационной бомбы времен Второй мировой войны произошел на строительной площадке концерна Deutsche Bahn недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в Мюнхене.

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва.

На место происшествия прибыли многочисленные пожарные машины, два вертолета, и десятки сотрудников аварийно-спасательных служб. Один из раненных, как сообщается, получил тяжелые травмы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Германия   #Мировые новости   #Взрыв  
Поделиться:
Новости по теме
Землетрясение произошло в 800 км от Алматы
«Аварийный тормоз» против COVID-19 признали конституционным в Германии
Передавали воду по цепочке: полицейские спасли двух человек из пожара в СКО
Два человека погибли в коллекторах в Петропавловске
Популярное
1 Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
2 Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
3 Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
4 Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
5 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
6 Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
Читайте также
Два человека погибли в коллекторах в Петропавловске
Трех школьниц сбили в Талгаре: в каком они состоянии
Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив