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Авиабомба времен Второй мировой войны взорвалась в Мюнхене
2 Декабря 2021 10:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Взрыв прогремел возле железнодорожной станции в Мюнхене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.
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Взрыв авиационной бомбы времен Второй мировой войны произошел на строительной площадке концерна Deutsche Bahn недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в Мюнхене.
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва.
На место происшествия прибыли многочисленные пожарные машины, два вертолета, и десятки сотрудников аварийно-спасательных служб. Один из раненных, как сообщается, получил тяжелые травмы.
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