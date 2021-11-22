Авиабезопасность обсудили специалисты стран ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках транспортной недели при Евразийской экономической комиссии состоялось пленарное заседание по вопросам обеспечения авиационной безопасности. В конференции приняли участие специалисты Казахстана, Российской Федерации, Беларуси, Армении и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.

«Делегацию Казахстана представили директор департамента авиационной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана» Дархан Катышев, начальник управления по опасным грузам департамента авиационной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана» Данияр Канлыбаев, главный инспектор департамента авиационной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана» Ардак Бедельбаев. На конференции были рассмотрены вопросы обмена опытом проведения проверки ИКАО в сфере обеспечения авиационной безопасности и прохождение государственными инспекторами практической подготовки (OJT) в сфере авиационной безопасности. Формирование наилучших практик и внедрение в национальную политику. Произошёл обмен мнениями по вопросам цифровизации и автоматизации в области государственного контроля и надзора по обеспечению авиационной безопасности», - сообщила в Telegram пресс-служба комитета.

По результатам заседания будет принята соответствующая резолюция. Отмечая важность обеспечения авиационной безопасности, участники конференции договорились отметить в резолюции:

1. Целесообразность создания на площадке Евразийской экономической комиссии постоянной рабочей группы по авиационной безопасности.

2. Укрепление и развитие сотрудничества между нашими странами по вопросам обеспечения авиационной безопасности.

3. Эффективное взаимодействие между ИКАО и представителями государств-членов ЕАЭС в отношении Механизма непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности.

Кроме того, участники договорились проводить такие конференции ежегодно в ротационном режиме.



