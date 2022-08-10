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    • Августовское ЕНТ началось в Казахстане

    10 Августа 2022 12:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На участие в тестировании подано более 20 тыс. заявлений. Прием заявок осуществлялся на сайте Национального центра тестирования МНВО РК с 25 по 30 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. Участие в августовском ЕНТ могут принять как выпускники школ этого года, так и прошлых лет, а также выпускники колледжей и те, кто обучался в зарубежных школах.

    Августовское ЕНТ проходит в электронном формате с 10 по 13 августа. При регистрации тестируемые сами выбрали место, дату и время проведения экзамена.

    «Чтобы у абитуриентов, которые не набрали пороговые баллы, была возможность зачислиться на платное отделение мы проводим августовское ЕНТ. Поступающему необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования. У абитуриентов, которые приняли участие в основном ЕНТ, была возможность поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании», - сказал директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

    Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования.
    #Образование #Общество #ЕНТ #Миннауки и высшего образования РК
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