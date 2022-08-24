Августовская конференция: 11 школ Туркестанской области - в числе 100 лучших в стране

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Туркестане прошла областная августовская педагогическая конференция на тему «Образованная нация: глубокие знания, трудолюбие и патриотические качества», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Перед началом мероприятия аким области Умирзак Шукеев встретился с группой учителей из районов и городов, провел для них экскурсию по новым объектам, рассказал о планах. Затем глава региона и педагоги побывали на книжной выставке в Конгресс-холле, ознакомились с проектами молодых жителей и разработанными ими роботами.

Августовское совещание провел директор ТОО BILIM MEDIA GROUP Рауан Кенжеханулы. Также в совещании приняли участие председатель автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова, педагоги. На совещании, где обсуждались вопросы в сфере образования и были озвучены планы, аким области поблагодарил учителей и пожелал успехов в работе.

«Самая большая надежда и главная опора нового Казахстана - образованное поколение. В этом году объем средств, выделенных для развития сферы образования в области, вырос на 11 % по сравнению с прошлым годом. В прошлом году в республике из 200 построенных в стране школ четверть приходилась на наш регион. В этом году ведется строительство 57 школ, до конца года сдадут 34. Такого показателя раньше не было. В соответствии с поручением Главы государства, в рамках национального пилотного проекта «Комфортная школа» предусматривается полная ликвидация трехсменных и аварийных школ. Также планируется строительство новых школ на 300, 600, 1200 и 2500 мест. По итогам строительства около 65 тыс. учащихся будут учиться в школах нового типа. В рамках областного бюджета и программы «Ауыл - ел бесігі» выделены средства на капитальный ремонт 32 школ. Государством предусмотрены средства для организаций среднего образования, строятся новые учебные здания, улучшается материально-техническая база. В сентябре 2021 года в Туркестане была открыта Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления на 720 мест, туда принято 500 учащихся. Охват дополнительным образованием в области достиг 70 %. Для этого в Туркестане были открыты Дворец школьников, музыкальная школа «Акжайык» и фабрика лабораторий FabLab, в которых дополнительным образованием охвачено около 3500 учащихся. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Особое внимание уделяем рациональному использованию досуга каждого ребенка. В результате таких мероприятий в регионе на 26 % снизилась подростковая преступность и уровень правонарушений. Кроме того, особо следует отметить работу более 1000 советов матерей, отцов, ветеранов, которые способствуют повышению ответственности родителей за развитие семейного, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Пусть наступающий новый учебный год будет наполнен успехами и достижениями, творчеством и радостью», - пожелал Умирзак Шукеев и вручил благодарственные письма от своего имени группе педагогов.

Также учителям были вручены награды Министерства просвещения РК.

По словам руководителя управления образования Туркестанской области Динислама Болатханулы, в этом году в школах региона будут обучаться более 510 тыс. учащихся. Это самый большой показатель в республике - каждый седьмой ребенок учится в Туркестанской области. Чтобы решить проблему трехсменных и аварийных школ, в период с 2021 по 2025 годы в области планируется строительство 199 школ.

Помимо государственного бюджета, активно ведется развитие сферы среднего образования за счет частных инвестиций. По сравнению с 2021 годом количество частных школ увеличилось на 17 (31%) и на сегодняшний день достигло 56. В области функционируют 1406 дошкольных организаций. Туркестанская область также занимает лидирующие позиции по открытию детских садов в республике.

На августовском совещании были обсуждены вопросы повышения качества образования, разработки стратегического плана развития «Turkistan Bilimi», цифровизации библиотек, повышения квалификации учителей, ликвидации дефицита школ и другие.

В конце мероприятия учителям была представлена концертная программа с участием талантливых учащихся.

Как отметили в пресс-службу акима Туркестанской области , по итогам прошлого учебного года качество успеваемости учащихся составило 69,4%, что на 5,7% больше, чем в предыдущем учебном году. По результатам ЕНТ в список 100 лучших школ республики вошли 11 школ Туркестанской области. По этому показателю регион занимает второе место в стране.