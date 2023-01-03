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    Аварию на трубопроводе устраняют в Экибастузе

    3 Января 2023, 18:44

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе спасатели устраняют последствия аварии на трубопроводе, передает МИА «Казинформ».

    «3 января 2023 года с 6 часов силами Экибастузского гарнизона спасателей проводится откачка воды с поврежденного участка. В 11 часов работниками ГКП «Горводаканал» и ТОО «Инженерные сети» начаты ремонтные работы по замене поврежденного участка и отключению трубопровода технической воды диаметром 500 мм. Тепло и водоснабжение в городе подаются в штатном режиме (в работе 5 котлоагрегатов и в резерве 5). Температура наружного воздуха – 2 С. На месте аварии задействованы силы и средства ДЧС, ГКП «Горводаканал» в количестве 58 человек и 16 единиц техники. В настоящее время производится соединение муфты с параллельным откачиванием воды», - сообщили в ДЧС.

    По информации ведомства, на 16:00 уровень воды в резервуарах подпитки теплосети составлял 7,5 метров при критическом 1,6 метров.

    «Подпитка резервуаров ТЭЦ составляет 900 тонн в час (подпитка теплосетей 600 тонн в час). На данный момент подпитка производится с трубопровода питьевой воды диаметром 150 мм (150 тонн в час). Развернут пункт обогрева на базе вахтовки и командно-штабной машины (КУНГ), волонтерами «Vita» организовано горячее питание. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На месте аварии находится руководство области, департамента по чрезвычайным ситуациям», - проинформировали в ДЧС.
    Павлодарская область Происшествия Видео ДЧС Экибастуз
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