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    Аварию на крупном водопроводе продолжают устранять в Алматы

    23 Апреля 2023, 11:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районе Алматы продолжаются работы по ликвидации повреждений на крупном водопроводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города сообщили, что для транспорта временно перекрыли две полосы проезжей части проспекта Рыскулова в районе пересечения с улицей Герцена в западную сторону движения.

    Действуют ограничения в подаче воды в административные здания и домостроения расположенные в контуре улиц: Суюнбая - Баянаульская - Шемякина - Хмельницкого; Рыскулова - Парковая - Кулыншак - Баишева; в микрорайоне Айша биби, Атырау, Шуакты.

    Подвоз воды осуществляется автоцистернами. Отключение воды в других районах города не планируется.

    «Аварийные бригады ГКП «Алматы Су» выполняют восстановительные работы на поврежденном магистральном водоводе Д=500 мм проложенном по улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовано 16 единиц техники. Магистральный водопровод, проходящий по улице Герцена, введен в эксплуатацию в 1962 году», - добавили в акимате.

    Существующая инженерная инфраструктура Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованием объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности).

    Ранее сообщалось, что в связи с аварийной ситуацией на сетях холодного водоснабжения временно ограничена подача воды в часть жилых массивов Жетысуского и Турксибского районов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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