Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Аварию на крупном водопроводе продолжают устранять в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
23 Апреля 2023, 11:26
Аварию на крупном водопроводе продолжают устранять в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районе Алматы продолжаются работы по ликвидации повреждений на крупном водопроводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что для транспорта временно перекрыли две полосы проезжей части проспекта Рыскулова в районе пересечения с улицей Герцена в западную сторону движения.

Действуют ограничения в подаче воды в административные здания и домостроения расположенные в контуре улиц: Суюнбая - Баянаульская - Шемякина - Хмельницкого; Рыскулова - Парковая - Кулыншак - Баишева; в микрорайоне Айша биби, Атырау, Шуакты.

Подвоз воды осуществляется автоцистернами. Отключение воды в других районах города не планируется.

«Аварийные бригады ГКП «Алматы Су» выполняют восстановительные работы на поврежденном магистральном водоводе Д=500 мм проложенном по улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовано 16 единиц техники. Магистральный водопровод, проходящий по улице Герцена, введен в эксплуатацию в 1962 году», - добавили в акимате.

Существующая инженерная инфраструктура Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованием объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности).

Ранее сообщалось, что в связи с аварийной ситуацией на сетях холодного водоснабжения временно ограничена подача воды в часть жилых массивов Жетысуского и Турксибского районов.


Алматы   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Четырех граждан КНР сняли с авиарейса в аэропорту Алматы
Четырех граждан КНР сняли с авиарейса в аэропорту Алматы
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау