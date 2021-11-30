Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    «Аварийный тормоз» против COVID-19 признали конституционным в Германии

    30 Ноября 2021, 22:37

    БЕРЛИН. DW - КАЗИНФОРМ - Ужесточение ряда мер борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 (так называемый «аварийный тормоз»), одобренное бундестагом в апреле, было совместимо с положениями Основного закона. К такому выводу во вторник, 30 ноября, пришел Федеральный конституционный суд Германии (Bundesverfassungsgericht), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    По его оценке, комендантский час в ночные часы, ограничения на контакты, временное закрытие школ и отказ от преподавания в классах были соразмерны сложившейся на тот момент ситуации с пандемией. Данный подход в целом создал условия, при которых защита жизни и здоровья, а также поддержание функционирующей системы здравоохранения« отвечали общественным интересам.

    Первому сенату, в задачи которого входит интерпретация основных прав (1-17 статьи конституции ФРГ), предстоит еще решить, насколько целесообразными были закрытие торговых точек и запрет на личное присутствие на культурных мероприятиях.

    В числе истцов были многочисленные депутаты бундестага от Свободной демократической партии.

    «Необходим режим ЧС в связи с эпидемией»

    Между тем и. о. главы ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) в преддверии очередных консультаций на федеральном уровне и с участием руководства земель повторил свой призыв к очередному задействованию «аварийного тормоза». По его словам, «он не думает, что необходим всеобщий локдаун, как в прошлом году, когда было закрыто все».

    «Но тот факт, что у нас больше нет ЧС в связи с эпидемией, означает, что в округах, где коэффициент заболеваемости местами превышает 2 000, мы больше не можем отдавать распоряжения о закрытии заведений общественного питания или об отказе от мероприятий в соответствии с действующим законодательством об инфекционном контроле, и я не считаю это приемлемым», - сказал Браун. «Вот почему было бы правильно объявить ЧС в связи с эпидемией, потому что на самом деле этот режим и так у нас уже есть», - добавил он.

    Задействование «аварийного тормоза»

    За внесение изменений в Закон о защите населения от инфекционных болезней (Infektionsschutzgesetz, IfSG) проголосовали 21 апреля 342 депутата, 250 были против, еще 64 воздержались.

    Поправки вводили единые для всей Германии правила, касающиеся ужесточения мер борьбы с коронавирусом («аварийный тормоз»). Для округов и городов с высоким уровнем инфицирования были предусмотрены ночной комендантский час, закрытие школ и более строгие ограничения для работы магазинов.

    Принятию поправок предшествовали жесткие словесные перепалки между депутатами. У здания парламента страны в Берлине собрались более 8000 противников коронавирусных ограничений. Полиция запретила их демонстрацию, ссылаясь на нарушение эпидемиологических ограничений. Более 2200 полицейских стали разгонять собравшихся, те вступили в столкновения со стражами порядка.

    Автор:

    Германия Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге