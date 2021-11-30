«Аварийный тормоз» против COVID-19 признали конституционным в Германии

БЕРЛИН. DW - КАЗИНФОРМ - Ужесточение ряда мер борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 (так называемый «аварийный тормоз»), одобренное бундестагом в апреле, было совместимо с положениями Основного закона. К такому выводу во вторник, 30 ноября, пришел Федеральный конституционный суд Германии (Bundesverfassungsgericht), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

По его оценке, комендантский час в ночные часы, ограничения на контакты, временное закрытие школ и отказ от преподавания в классах были соразмерны сложившейся на тот момент ситуации с пандемией. Данный подход в целом создал условия, при которых защита жизни и здоровья, а также поддержание функционирующей системы здравоохранения« отвечали общественным интересам.

Первому сенату, в задачи которого входит интерпретация основных прав (1-17 статьи конституции ФРГ), предстоит еще решить, насколько целесообразными были закрытие торговых точек и запрет на личное присутствие на культурных мероприятиях.

В числе истцов были многочисленные депутаты бундестага от Свободной демократической партии.

«Необходим режим ЧС в связи с эпидемией»

Между тем и. о. главы ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) в преддверии очередных консультаций на федеральном уровне и с участием руководства земель повторил свой призыв к очередному задействованию «аварийного тормоза». По его словам, «он не думает, что необходим всеобщий локдаун, как в прошлом году, когда было закрыто все».

«Но тот факт, что у нас больше нет ЧС в связи с эпидемией, означает, что в округах, где коэффициент заболеваемости местами превышает 2 000, мы больше не можем отдавать распоряжения о закрытии заведений общественного питания или об отказе от мероприятий в соответствии с действующим законодательством об инфекционном контроле, и я не считаю это приемлемым», - сказал Браун. «Вот почему было бы правильно объявить ЧС в связи с эпидемией, потому что на самом деле этот режим и так у нас уже есть», - добавил он.

Задействование «аварийного тормоза»

За внесение изменений в Закон о защите населения от инфекционных болезней (Infektionsschutzgesetz, IfSG) проголосовали 21 апреля 342 депутата, 250 были против, еще 64 воздержались.

Поправки вводили единые для всей Германии правила, касающиеся ужесточения мер борьбы с коронавирусом («аварийный тормоз»). Для округов и городов с высоким уровнем инфицирования были предусмотрены ночной комендантский час, закрытие школ и более строгие ограничения для работы магазинов.

Принятию поправок предшествовали жесткие словесные перепалки между депутатами. У здания парламента страны в Берлине собрались более 8000 противников коронавирусных ограничений. Полиция запретила их демонстрацию, ссылаясь на нарушение эпидемиологических ограничений. Более 2200 полицейских стали разгонять собравшихся, те вступили в столкновения со стражами порядка.