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    Аварийную посадку совершил военный вертолет в Кыргызстане, есть пострадавшие

    4 Июня 2021, 16:23

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Чон-Алайском районе Кыргызстана упал военный вертолёт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    По информации пресс-службы ГКНБ, военный вертолёт совершил аварийную посадку.

    По оперативным данным заместителя директора Ноокатского Центра общеврачебной практики Эртабылды Коккозова, получена информация о происшествии с вертолетом в Кичи-Алае Ноокатского района Ошской области, в результате которого имеются пострадавшие.

    На место происшествия направлены три бригады скорой медицинской помощи ЦОВП Ноокат. При поступлении пострадавших в стационары будет дана дополнительная информация.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Кыргызстан
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