Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Аварийную посадку совершил вертолет «Казавиаспаса» в Акмолинской области

    24 Октября 2022, 23:44

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Об аварийной посадке вертолета АО «Казавиаспас» в Акмолинской области сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям, жертв и пострадавших нет, передает МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, 24 октября 2022 года в 12:30 поступило сообщение о том, что при перегоне из аэропорта «Кокшетау» в аэропорт «Жезказган» вертолет Ми 8АМТ UP-MI873 (принадлежащий АО «Казавиаспас» МЧС РК), в 12:12 совершил вынужденную посадку между селом Мариновка Атбасарского района и селом Красноселькое Буландынского района.

    Посадку произвели по причине загорания на табло сигнала и вибрации в правом моторном отсеке.

    Экипаж состоит из четырех пилотов и двух техников. Жертв и пострадавших нет.

    В 20:00 на место происшествия прибыла комиссия из АО «Казавиаспас» для установления причины посадки авиационного судна (пять работников и одна единица техники). Организована охрана воздушного судна РОП (один сотрудник и одна единица техники) и АО «Казавиаспас» МЧС (один механик).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Происшествия Транспорт МЧС Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    На тушение пожара под Астаной направлены силы ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей
    Пожар в гараже перекинулся на кровлю кафе в Алматы
    Тренер по боксу и его ученики награждены за спасение тонущего ребенка
    Столбы освещения автотрассы упали в Павлодарской области из-за сильного ветра
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви