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      Северо-Казахстанская область

    Аварийность на дорогах не снижается в СКО

    29 Июля 2023, 07:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области не снижается аварийность на дорогах. За шесть месяцев прошлого и нынешнего года зарегистрировали одинаковое число аварий, повлекших гибель и ранение людей – 127, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге начальник департамента по правовой статистике и специальным учетам Шокан Кулданов сообщил, что смертность снизилась всего на 10% - с 19 до 17 человек. Среди погибших есть двое несовершеннолетних, в прошлом году был один случай.

    «Травматизм возрос на 6%. Всего в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 179 человек против 191 в прошлом году. Из общего числа пострадавших 27 несовершеннолетних, 79 мужчин и 100 женщин», - сказал Ш.Кулданов.

    Он добавил, что в рамках дебюрократизации процесса получения гражданами страховых выплат при ДТП интегрированы информационные системы «Единый реестр административных производств» и государственное кредитное бюро. Это значительно сокращает время для получения выплат по страховке при аварии.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия
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