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    Аварийное отключение света произошло в шести областях Казахстана

    13 Февраля 2023, 11:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В данный момент проводятся работы по восстановлению электроснабжения для потребителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании АО «KEGOC».

    «13 февраля в 09:23 действием технологических защит аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь. Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областей на 600 МВт (около 10% потребления)», - сказано в сообщении АО «KEGOC».

    Противоаварийная автоматика электрических сетей АО «KEGOC» сработала в штатном режиме, благодаря чему удалось предотвратить полное погашение потребителей юга и центрального региона Казахстана.

    «В настоящее время проводятся работы по полной загрузке электростанций южного региона для восстановления электроснабжения отключенных потребителей. Организован выезд ремонтных бригад для обнаружения и устранения повреждения на линии электропередачи», - резюмировали в компании.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Энергетика Происшествия
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