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    Аварийное отключение электроэнергии произошло в Алматы

    21 Июля 2023, 19:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с непогодой в ряде районов произошло аварийное отключение электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из-за сильного ветра в некоторых районах упали деревья, это привело к отключению в распределительной сети 6-10-0,4 киловольт, в результате чего от электроснабжения были отключены потребители Алматы», - сообщили в АО «Алатау Жарык Компаниясы».

    Отключения произошли на улицах Жамакаева, Шукшина, Гагарина, Жарокова, Ауэзова, Жамбыла, Толе би, Шолохова, Сейфулина.

    Оставшиеся без электроэнергии районы можно посмотреть на карте сайта АО «АЖК». В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Ожидаемое время включения 2 часа.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы
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