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    Аварийно-восстановительные работы в Экибастузе планируется завершить до 15 декабря - аким Павлодарской области

    8 Декабря 2022, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет акима Павлодарской области Асаина Байханова о ходе ликвидации последствий аварии на теплосетях Экибастузской ТЭЦ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По словам руководителя региона, аварийно-восстановительные работы в Экибастузе планируется завершить до 15 декабря.

    Кроме того, он проинформировал Президента об основных показателях социально-экономического развития области, в том числе о ситуации в сельском хозяйстве, обеспечении сельского населения качественной питьевой водой, совершенствовании транспортной инфраструктуры и жилищном строительстве.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Были организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе. Детей из центра поддержки эвакуировали в Павлодар.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Заместитель Премьер-Министра РК, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что Правительство держит на контроле ситуацию, связанную с аварией на ТЭЦ в Экибастузе.

    Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго». «Работу по восстановлению теплоснабжения города Экибастуза необходимо продолжить. Надо ликвидировать все причины аварии. Министерству энергетики совместно с министерством индустрии провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго». Зима еще не наступила, но уже возникла такая чрезвычайная ситуация. Поэтому всем акиматам надо сделать выводы. Министерствам энергетики и индустрии совместно с акиматами провести полный технический аудит энергетических объектов регионов и внести информацию в Правительство», - заявил Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    6 декабря аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.

    7 декабря все социальные объекты Экибастуза подключили к теплу.


    Фото Константина Шелкова
    Павлодарская область Происшествия Экибастуз
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