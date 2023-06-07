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    Аварийно отключились 4 энергоблока электростанции города Аксу

    7 Июня 2023, 20:46

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аварийно отключились 4 энергоблока электростанции города Аксу в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ермаковская государственная электростанция образована в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23 июня 1954 года №1240. 7 июня, в 09:40, там произошло аварийное отключение энергоблоков 1, 2, 3, 4, так как сработала защита (предохранительные клапана)», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Установлена предварительная причина поломки - внешний фактор в энергосистеме, из-за чего отключилась система шин 220 и 110 кв на открытом распределительном устройстве, и произошло разрушение конденсатора связи. «Пострадавших нет. В связи с этим без электроснабжения осталось полгорода и два сельских округа: имени М. Омарова и Евгеньевский. Через 26 минут электроснабжение было полностью восстановлено», - отметили в ДЧС. На 18 часов 1, 2, 3 энергоблоки запущены, сейчас идёт подготовка к запуску 4-го энергоблока. Работы ведутся в штатном режиме. Вопрос обеспечения жизнедеятельности находится на контроле уполномоченных органов и руководства компании ERG. «Объекты жизнеобеспечения работают в штатном безаварийном режиме», - добавили в ведомстве

    Автор:

    Антон Гагарин

    Энергетика Павлодарская область ЖКХ Происшествия
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