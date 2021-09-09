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    Аварийная сигнализация сработала в российской части МКС

    9 Сентября 2021, 14:08

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Аварийная сигнализация в модуле «Звезда» российского сегмента МКС разбудила российских космонавтов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роскосмоса, передает МИА «Казинформ».

    «В 04:55 московского времени в служебном модуле («Звезда») российского сегмента Международной космической станции при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления, и включилась аварийная сигнализация», - отметили в госкорпорации.

    Как уточнили в Роскосмосе, для устранения причины была включена система очистки воздуха.

    «Для устранения возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы (АФОТ) - средство бортовой очистки воздуха. После очистки атмосферы экипаж продолжил режим ночного отдыха», - сообщили в госкорпорации.

    Космонавты продолжают штатную подготовку к выходу в открытый космос, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

    «По данным главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям», - отметили в госкорпорации.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Освоение космоса Происшествия Россия Мировые новости
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