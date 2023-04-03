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    Аварийная остановка генерирующих установок произошла на газохимическом комплексе в Атырау

    3 Апреля 2023, 14:50

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Аварийная остановка генерирующих установок из-за сбоя в электроснабжении произошла на газохимическом комплексе в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в Атырау в социальных сетях появилось видео факела газохимического комплекса, выбрасывающего черный дым с огнём.

    Как сообщили в пресс-службе ТОО KPI Inc., на предприятии по производству полипропилена произошел сбой в электроснабжении, приведший к частичному останову производства. В 10:59 часов в связи с коротким замыканием на воздушной линии 220 кВ Л-2025 АО «KEGOC» произошел аварийный останов генерирующих установок, что привело к нестабильной работе электрических приемников. Данный факт оперативно урегулирован дежурным персоналом.

    Однако в 11:11 часов системный оператор АО «KEGOC», не поставив в известность потребителей, повторно включил поврежденную ВЛ-220 кВ Л-2025, что привело к аварийному отключению потребителей, сбою технологического процесса и аварийному останову производства дегидрирования пропана на предприятии.

    «В целях обеспечения безопасного останова производства в автоматическом режиме произведен сброс рабочей среды на факел с установки дегидрирования пропана с соблюдением всех технологических операций согласно проекту»,- пояснили в пресс-службе появление чёрного дыма и огня на одном из выводящих факелов.

    О причинении вреда экологии региона в пресс-релизе не говорится.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Промышленность
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