Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Аварийная остановка энергоблока №1 ТЭС в Актау: какова ситуация на месторождениях

    4 Июля 2023, 15:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О текущей ситуации с аварийными сбоями электроснабжения в АО «Мангистаумунайгаз» рассказали в пресс-службе Общества, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба АО «Мангистаумунайгаз», в связи с аварийной остановкой энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК» на месторождениях АО «Мангистаумунайгаз» по состоянию на 13.00 часов 4 июля 2023 года ситуация следующая: Суммарное ограничение электроэнергии для производственных объектов месторождения Каламкас составляет 5 из 40 МВт. На месторождении Жетыбай составляет 13 из 32 МВт В связи с ограничением, в простое находятся следующие технологические установки: 1. насосные агрегаты поддержания пластового давления ПУ «Каламкасмунайгаз» – 3 из 23 ед. 2. насосные агрегаты поддержания пластового давления ПУ «Жетыбаймунайгаз» – 10 из 12 ед. 3. 519 из 1182 скважин ПУ «Жетыбаймунайгаз». Отмечается, что в текущем году, суммарные прямые потери нефти, связанные с 29 случаями аварийных отключений либо ограничений отпуска электроэнергии со стороны ТОО «МАЭК», составили более 15 тысяч тонн.

    Ранее причину остановки блока №1 на ТЭС в Актау назвали в ТОО «МАЭК».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Энергетика Происшествия Мангистауская область Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выброс газа произошел на заводе «КазАзот» в Актау
    Аварийное отключение электроэнергии произошло в Алматы
    ЧМ по шахматам среди школьных команд состоится в Актау
    Режим ЧС в энергосекторе года до 2026 года предлагают ввести в Кыргызстане
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице