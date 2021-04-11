Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Авария произошла на ядерном объекте в Иране

    11 Апреля 2021, 20:09

    ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ — Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил об аварии на ядерном объекте в Натанзе, отметив, что эксперты проводят расследование инцидента, чтобы установить причины произошедшего. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    «Утром в воскресенье в части сети распределения электричества на заводе по обогащению (урана – ред.) в Натанзе произошла авария. Согласно нашей информации, к счастью, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку», - сказал Камальванди. «Причины происшествия расследуются, подробности будут сообщены позднее», - уточнил он.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Иран
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три человека погибли в ДТП близ БАКАД
    Машина перевернулась из-за ДТП в Павлодаре
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге