Авария произошла на ядерном объекте в Иране

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ — Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил об аварии на ядерном объекте в Натанзе, отметив, что эксперты проводят расследование инцидента, чтобы установить причины произошедшего. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«Утром в воскресенье в части сети распределения электричества на заводе по обогащению (урана – ред.) в Натанзе произошла авария. Согласно нашей информации, к счастью, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку», - сказал Камальванди. «Причины происшествия расследуются, подробности будут сообщены позднее», - уточнил он.