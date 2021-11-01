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    Авария на трассе в СКО: один человек погиб, трое – в больнице

    1 Ноября 2021, 09:56

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на автодороге «Жезказган - Петропавловск», в минувшее воскресенье произошла смертельная авария, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В выходные дни в регионе установилась неблагоприятная погода. Вечером в субботу прошел снег с дождем, температура воздуха опустилась до минус 3-5 градусов. В воскресенье на дорогах образовался гололед.

    Авария, как пишут пользователи социальных сетей, произошла возле села Новокаменки Кызылжарского района. В пресс-службе департамента полиции подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия и гибель в нем человека.

    «22-летний водитель автомобиля марки «Audi», не справившись с управлением, совершил опрокидывание. В результате три пассажира с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, один из пассажиров скончался на месте. В рамках начатого досудебного расследования полицейским предстоит выяснить обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Назначен ряд необходимых экспертиз. По результатам проведенных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.

    Пользователи социальных сетей в комментариях написали, что погибшая была учителем биологии.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия
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