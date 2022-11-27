Авария на ТЭЦ в Экибастузе: выявлены 10 мест повреждений на теплосетях

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе с глубокой ночи в домах нет тепла, созданы около 15 ремонтных бригад, которые на данный момент занимаются устранением повреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков сообщил, что он находится в Экибастузе. По его словам, на ТЭЦ произошло трехкратное увеличение объема потребления воды.

«Я нахожусь с раннего утра в Экибастузе, а также мой первый заместитель, аким города, руководство АО «Павлодарэнерго» и Экибастузской ТЭЦ. Создан штаб. Ситуация по состоянию на 11:00 27 ноября следующая: произошло трехкратное увеличение объема потребления воды, так называемая подпитка. Станция протестирована на предмет утечки, но на станции вода не убывает. Это говорит о том, что есть авария на тепловых сетях», - сказал аким Павлодарской области в своем видеообращении на странице в сети Instagram.

По его словам, в Экибастузе запустили несколько дронов и выявили десять мест повреждений, на которые направили ремонтные бригады. Не исключен факт серьезной аварии на теплосетях. Штаб сейчас определяет место этого повреждения.

«Жителей города Экибастуз прошу не поддаваться панике. Открыта горячая линия, по всем вопросам обращаться в акимат и жилищную инспекцию. Мой первый заместитель и аким города Экибастуз провели встречу с руководителями КСК и старшими домов на предмет порядка действий», - добавил Абылкаир Скаков.

По словам акима Экибастуза Аяна Бейсекина, еще с 01:30 на ТЭЦ Экибастуза идет большая подпитка ее водой до 1200 тонн из-за повреждений на теплосетях. Сейчас работают три энергетических котла и один водогрейный.

«Все необходимые ресурсы задействованы. Организована работа коммунальных служб города, а также градообразующих предприятий. Созданы около 15 ремонтных бригад, которые на данный момент занимаются устранением повреждений, работают четыре бригады по поиску других повреждений», - заявил Аян Бейсекин.

Он попросил горожан проявить спокойствие и терпение, а также заверил, что в ближайшее время данный вопрос будет решен.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Организованы ремонтные бригады.



Фото: facebook.com/pavlodarenergo