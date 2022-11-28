Авария на ТЭЦ в Экибастузе: работы по ликвидации порывов продолжаются на 2 магистралях

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 19:00 работы по ликвидации порывов продолжаются еще на двух магистралях, озвучили в оперативном штабе. Специалисты восстанавливают подачу тепла в 17 многоэтажных домов и 4 социальных объекта, задействованы 143 человека и 30 единиц техники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Температура на станции увеличилась до 75°C. Работают шесть котлоагрегатов из десяти имеющихся.

По информации председателя правления АО «ЦАЭК» Багдата Орала, определен основной аварийный участок.

«Он находится на центральном тепловом пункте 52. Все силы там сконцентрировали. Снимаем асфальтный слой, добрались до самой трубы. Заменим и начнем подключаться», – объяснил Багдат Орал.

Председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнергетики Сунгат Есимханов заявил о начале расследования.

«Руководство ТЭЦ сегодня официально уведомили. В течение десяти рабочих дней завершим расследование, после чего озвучим итоги. Организовали круглосуточное дежурство предприятий. Точечные отключения отработали совместно с сервисными компаниями», – сказал Есимханов.

Учредитель ТОО «Экибастузтеплоэнерго» Александр Клебанов заверил, что компания владеет необходимыми ресурсами для ликвидации порывов. Также задействованы силы и других промышленных предприятий города.

«Мы, как частная компания, несем полноценную ответственность за то, что происходит. Здесь наверняка будет создана комиссия с участием силовых органов и прокуратуры. Они рассмотрят. Здесь мы сами заинтересованы», – сказал Александр Клебанов.

По информации и. о. акима Павлодарской области, главная задача сегодня – нормализовать теплоснабжение в домах.

«Все абсолютно понимают проблему, необходимы конкретные решения. Мы для этого здесь. И задача – нормализовать систему теплоснабжения в ближайшее время. Мы приложим все силы и ресурсы. Поэтому и вы, и мы отсюда не уедем, пока система теплоснабжения в городе не запустится в штатном режиме. Жители от нас этого ждут», – подчеркнул Абылкаир Скаков.

Как сообщалось, в Экибастузе объявлена ЧС техногенного характера из-за повреждений на тепломагистралях. В городе развернут оперативный штаб, действуют эвакуационные пункты, работает горячая линия.

