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    Авария на ТЭЦ Экибастуза: аким Павлодарской области обратился к горожанам

    27 Ноября 2022, 12:28

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В связи с аварией на ТЭЦ в Экибастузе создали штаб по ее устранению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    Глава региона Абылкаир Скаков обратился к жителям Экибастуза на своей странице в сети Instagram. Он сообщил, что с раннего утра находится в городе.

    «Ситуация по состоянию на 11:00 27 ноября следующая: произошло трехкратное увеличение объема потребления воды, так называемая подпитка. Была протестирована сама станция на предмет утечки. Вода на станции не убывает, это говорит о том, что есть авария на тепловых сетях. Запустили несколько дронов и выявили десять мест повреждений, на которые мобилизованы ремонтные бригады. Сейчас они устраняют повреждения», – сказал Абылкаир Скаков.

    Глава региона отметил, что не исключается большая авария на теплосетях. Места повреждений определяет специально созданный штаб.

    Аким области добавил, что первый заместитель и аким города встретились с руководителями КСК и старшими домов, чтобы составить алгоритм действий.

    «Мы будем информировать вас о происходящем, – заверил горожан глава региона. – Прошу не поддаваться панике. Открыта горячая линия, по всем вопросам можете обращаться в акимат и жилищную инспекцию».

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Организованы ремонтные бригады.


    Фото: facebook.com/pavlodarenergo
    Павлодарская область Происшествия Акимат Регионы Павлодар
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