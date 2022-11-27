Авария на ТЭЦ Экибастуза: аким Павлодарской области обратился к горожанам

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В связи с аварией на ТЭЦ в Экибастузе создали штаб по ее устранению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Глава региона Абылкаир Скаков обратился к жителям Экибастуза на своей странице в сети Instagram. Он сообщил, что с раннего утра находится в городе.

«Ситуация по состоянию на 11:00 27 ноября следующая: произошло трехкратное увеличение объема потребления воды, так называемая подпитка. Была протестирована сама станция на предмет утечки. Вода на станции не убывает, это говорит о том, что есть авария на тепловых сетях. Запустили несколько дронов и выявили десять мест повреждений, на которые мобилизованы ремонтные бригады. Сейчас они устраняют повреждения», – сказал Абылкаир Скаков.

Глава региона отметил, что не исключается большая авария на теплосетях. Места повреждений определяет специально созданный штаб.

Аким области добавил, что первый заместитель и аким города встретились с руководителями КСК и старшими домов, чтобы составить алгоритм действий.

«Мы будем информировать вас о происходящем, – заверил горожан глава региона. – Прошу не поддаваться панике. Открыта горячая линия, по всем вопросам можете обращаться в акимат и жилищную инспекцию».

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Организованы ремонтные бригады.





Фото: facebook.com/pavlodarenergo