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    Авария на шахте в Кузбассе: считавшийся погибшим спасатель сам выбрался на поверхность

    26 Ноября 2021, 21:33

    НУР-СУЛТАН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Спустя почти сутки после происшествия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, один горноспасатель сумел сам выбраться на поверхность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В пятницу стало известно, что в «Листвяжной» найден выживший.

    «Они (спасатели) наткнулись на него, он был в сознании, перемещался сам по шахте. Помогли ему выйти на поверхность. Это, действительно, удивительное событие», - сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

    Выжившим оказался спасатель Александр Заковряшин, пропавший накануне во время операции по поиску горняков, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян: «Заковряшин – медик, в шахте он оказывал пострадавшим первую помощь».

    Состояние здоровья найденного на шахте «Листвяжная» горноспасателя пока нестабильно и оценивается как тяжелое, рассказал журналистам лечащий врач Антон Богданов.

    «Состояние пациента пока сохраняется тяжелое, пока нестабильное, пациент находится в стационаре в течение двух часов», - сказал он.

    Напомним, в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли более 50 человек, объявили власти. Среди жертв – шахтеры и спасатели. Официально заявлено, что причиной задымления, приведшего к жертвам, вероятно, стал взрыв метана, однако окончательные выводы будет делать специальная комиссия. Руководство шахты задержано. В регионе объявлен трехдневный траур.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью горняков в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Россия Мировые новости ЧП на шахте
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